Unimore, un’aula al Polo Innovazione intitolata a Ivano Bolondi

Da oggi l’aula M0.3 di Unimore, all’interno del Parco Innovazione alle ex Reggiane, porta il nome di Ivano Bolondi, industriale reggiano scomparso nel 2021. Già nel 2023 la vedova di Ivano Bolondi, Eugenia Baldi, oggi scomparsa, aveva fatto un’importante donazione di 100mila euro in favore del dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, per commemorare la figura del marito, distintosi nella sua carriera imprenditoriale per diverse invenzioni nel settore meccanico ed elettronico, come ricordato ieri dal Pro rettore Giovanni Verzellesi, nel corso della cerimonia di svelamento della targa, che reca l’intitolazione, affissa nell’aula del polo didattico. La somma versata da Eugenia è stata destinata proprio all’allestimento dell’aula M0.3, ora Aula Ivano Bolondi, utilizzata, a partire dal corrente anno accademico, dalle studentesse e dagli studenti della Laurea magistrale in Digital Automation Engineering, oltre che all’istituzione di due borse di studio annuali, per otto anni. Nel dettaglio, la somma di 60mila euro è stata utilizzata per l’allestimento dell’aula, mentre i rimanenti 40mila per l’attivazione dei due premi di studio, del valore di 2.500 euro ognuno, destinati a giovani particolarmente meritevoli. "La generosità dimostrata da Eugenia Baldi – ha commentato Verzellesi – è un gesto di grande valore per la nostra Università". Ai ringraziamenti si è aggiunto professor Massimo Milani, direttore di Scienze e Metodi dell’Ingegneria: "Esempio di come la collaborazione tra Università e territorio possa generare risultati concreti e significativi per la nostra comunità accademica e per l’intera città di Reggio".

Durante la cerimonia, a cui ha partecipato Sirio Baldi, fratello di Eugenia, è intervenuto Carlo Baldi, cugino di Eugenia e Sirio. Carlo ha avuto un capogiro durante l’appuntamento celebrativo e ha accusato un malore: soccorso da un’ambulanza, si è per fortuna ripreso successivamente.

l. m. f.