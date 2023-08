Unindustria finanzia cinque aziende per l’internazionalizzazione sostenibile

Unindustria finanzia l’internazionalizzazione sostenibile di cinque imprese. Il progetto, denominato GreenXExport, coinvolge le aziende reggiane Clevertech, Cormach, Litokol, Medtronic Italia e Ramex. Diverse le iniziative in campo: un percorso di incontri di approfondimento, consulenze sulle tematiche collegate e la possibilità di partecipare gratis a un progetto pilota di sostenibilità o regolarizzazione delle proprie procedure per l’export. Realizzato in collaborazione con Warrant Hub (Tinexta Group) consiste in un servizio di analisi, posizionamento e assesment e consentirà di monitorare e implementare il proprio programma di sviluppo sostenibile per arrivare una pianificazione strategica. "La corporate social responsability, oltre a essere un valore, è diventata anche strumento fondamentale di successo sui mercati esteri – dice Giuseppe Reggiani (foto) consigliere delegato all’internazionalizzazione di Unindustria – Istituzioni e mondo finanziario incentivano percorsi di innovazione sostenibile, penalizzando invece chi non integra questi temi nei propri piani".