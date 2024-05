Unindustria traccia la linea: "Ospitalità e investimenti. Ci aspettiamo molto dal prossimo sindaco"

Un quinquennio dove la nuova amministrazione dovrà "accrescere la competitività, l’attrattività e la qualità del capoluogo e più in generale del sistema locale. Lo diciamo fin da subito: ci aspettiamo molto da chi prenderà le redini della città".

Unindustria scrive i compiti; al futuro sindaco, l’onere di portarli a termine. Sarà un dibattito ricco di spunti quello che domani dalle 17 caratterizzerà la Sala degli Specchi del teatro Valli, organizzato dall’associazione degli industriali reggiani con la partecipazione di tutti e 7 i candidati alle amministrative: Marco Massari (centrosinistra), Giovanni Tarquini (centrodestra), Fabrizio Aguzzoli (Coalizione Civica), Giulia Reggio (Alleanza Civica), Hasbi Valdimir Sabìllòn (Pane Pace e Lavoro), Paola Soragni (Movimento per Reggio) e Gianni Tasselli (Reagire). A fare gli onori di casa (nel dibattito moderato dal giornalista Sky Tg24 Andrea Bonini) sarà ovviamente Roberta Anceschi (foto), presidente di Unindustria.

Nella presentazione, Anceschi ha ribadito come "il sistema industriale reggiano nel 2023 ha prodotto 14 miliardi di euro in export: un record storico che testimonia il valore inestimabile di una parte imprescindibile della cultura reggiana". E in quanto tale, con grandi aspettative. Unindustria infatti ha consegnato a ciascun candidato nelle ultime settimane il documento ‘Reggio Emilia città attrattiva’, con tre linee guida di investimenti: industria, formazione di nuovi talenti, attraverso l’importante contributo di Unimore, e ospitalità. Quest’ultimo viene definito "di primaria importanza" nel ricordare come Reggio "non può limitarsi a immaginare sé stessa come un sobborgo residenziale di una Milano sempre più inaccessibile e proibitiva". Ecco perché servono "nuove risposte su questioni come immigrazione, attrazione e insediamento tanto di studenti quanto di più evolute maestranze con importanti politiche abitative". Nel documento Unindustria ha anche presentato i risultati di un sondaggio realizzato ad aprile e rivolto alle imprese associate. Tra le tendenze emerse, il 67% ha ribadito l’importanza di concludere le tangenziali nonché la manutenzione ordinaria delle strade (63%), oltre a realizzare un piano per la mobilità sostenibile (44%) e per comunità energetiche rinnovabili (45%).

Tra le infrastrutture attese si inserisce anche la via Emilia-bis e la bretella di Rubiera, oltre a migliore i collegamenti con la Mediopadana e spingere per la realizzazione dell’uscita autostradale a Gavassa/Correggio. Grande attenzione per il welfare e il potenziamento dell’offerta di asili nidi, considerando una copertura attuale sulla fascia 0-3 anni che si ferma al 39%. Infine il contesto urbano, promuovendo iniziative, accesso attraverso i parcheggi e garantendo maggior sicurezza. Il centro storico non a caso rimane una priorità, visto che nei dati presentati l’86% ritiene fondamentale evitare desertificazione e degrado, mentre il 60% si è detto preoccupato per la crescita della microcriminalità. "Ci aspettiamo molto perché è possibile farlo – la chiosa degli industriali – Il primo passo è nel confronto: la campagna elettorale può e deve essere il luogo privilegiato dove ragionare sul nostro domani. E ci auguriamo lo sia veramente".

Ste. c.