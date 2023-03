Un’iniziativa nell’edificio confiscato alla cosca

Un anno fa la cerimonia per l’affidamento alla Protezione civile dei beni confiscati alla ‘ndrangheta, in via Breda Vignazzi a Brescello, con una inaugurazione ufficiale. E oggi alle 18 in quegli stessi spazi il Comune e la Commissione mista per la legalità organizzano un incontro pubblico con testimoni e protagonisti della lotta contro le mafie. L’evento si intitola "Voci di legalità". Sono attesi come ospiti Dario Vassallo e Giovanni Impastato, fratelli di vittime di mafia. E poi Beppe Carletti, leader dei Nomadi, che porta una riflessione sul tema in questione, fino a Enza Rando, vicepresidente di Libera, che sarà in videocollegamento con Brescello. Verso le 19,30 è prevista una paura per l’apericena organizzata dall’Auser, per poi proseguire con interventi e animazioni fino alle 22,30. All’iniziativa ci saranno anche Nando Dalla Chiesa, Vasco Errani, le autorità locali con il sindaco Elena Benassi. Sono previsti vari interventi intervallati da musica, proiezioni, canzoni con Rosa Alberini e la scuola di musica brescellese. L’incontro verrà moderato da Domenico Ammendola, regista della compagnia NoveTeatro, che ha curato la manifestazione, con gli attori del gruppo a proporre letture di testi legati all’impegno antimafia e al valore della legalità. "Quello del 25 marzo – spiega il sindaco Benassi – vuole essere uno degli appuntamenti che intendono fare uso dei beni confiscati alla ‘ndrangheta per renderli luoghi di frequentazione e di appuntamenti per tutta la comunità locale E il 25 aprile, in occasione delle celebrazioni legate al 78° anniversario della Liberazione, la sede della Protezione Civile ospiterà di nuovo un momento di riflessione per attualizzare il significato della resistenza rispetto ai temi e ai problemi della nostra attualità".

Antonio Lecci