Un’intera generazione, classe 1974, assieme per una sera. A decine arrivano da tutta Italia ed Europa

Venerdì 10 maggio si è svolto in una nota trattoria reggiana il ritrovo storico di un’intera generazione del comune di Albinea, quelli del ‘74.

Idea nata da un gruppo di amici locali, si è concretizzata con una forte adesione da ogni dove. Paesi Bassi, Spagna, Lombardia, Lazio e ovviamente da ogni land albinetano: Borzano, Bellarosa, Montericco, Botteghe, Caselline e Fola.

Qualche assenza causa concomitanza con il derby della Reggiana, ha abbassato il numero dei partecipanti dagli 80 previsti inizialmente a oltre la sessantina, non diminuendo però il valore dell’incontro, reso ancor più prestigioso dalla presenza dell’ex preside Carlo Bonacini in forze ad Albinea negli anni ‘80 e dalla maestra Anna. Artisti, musicisti, mercanti d’arte, dirigenti, manager, professori, costruttori, imprenditori, meccanici, psicologi, informatici tra le tante personalità presenti, che confermano il piazzamento di Albinea al primo posto in regione come reddito pro capite.

Serata riuscita ed emozionante da tutti i punti di vista in particolare per alcune persone che non si ritrovavano dall’epoca delle scuole e che ha visto il ricomporsi di intere, compagnie, classi elementari e medie, gruppi sportivi. Commovente infine il ricordo dei compagni che non ci sono più.