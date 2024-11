Un’invasione calabrese al ’Giglio’

I tifosi del Catanzaro sono pronti ad ‘invadere’ il ‘Città del Tricolore’. Ieri sera, infatti, erano già più di mille (per la precisione 1.295) i supporters dei calabresi che avevano acquistato il biglietto per la partita in programma domenica alle ore 15. I tagliandi sono in vendita online attraverso il circuito ufficiale di ‘Vivaticket’, in tutti i punti vendita autorizzati come il ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B oltre che ai botteghini dello stadio, che saranno in funzione a partire dalle 13,30. Per i tifosi che invece non sono residenti a Reggio e provincia c’è tempo solo fino alle 19 di sabato, mentre per gli aficionados granata la vendita sarà consentita fino alle 15,45 di domenica. A dirigere la gara sarà il signor Alessandro Prontera, arbitro della sezione Aia di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Cipriani di Empoli e Tiziana Trasciatti di Foligno. Il quarto ufficiale sarà invece Matteo Canci di Carrara, mentre al Var avremo Manuel Volpi di Arezzo, assistito da Luigi Nasca di Bari. L’ultimo precedente di Prontera con la Reggiana risale al 21 gennaio del 2021 contro il Vicenza, quando ci fu la vittoria dei granata di Alvini per 2 a 1 (reti di Ajeti e Muratore e di Zonta per gli avversari), gli altri ‘incroci’ rimandano a Reggiana-Padova del 2015-2016 (1-1 Arma e Neto Pereira) e Reggiana-Forlì del 2014-2015 (1-0 autogol di Drudi), entrambi i confronti furono disputati in Lega Pro. Si tratta di arbitro molto esperto e che nonostante la giovane età (39 anni) ha già diretto 34 gare in Serie A, 53 in B e 12 in Coppa Italia.

Ieri intanto per la squadra di mister Viali doppia seduta di allenamento al ‘Villa Granata Training Center’ e oggi al pomeriggio, mentre da domani tutte le sessioni saranno a porte chiuse. Nel frattempo il Catanzaro, allenato da mister Caserta che è stato vicinissimo alla panchina della Reggiana dopo l’addio di Nesta, non avrà a disposizione La Mantia. L’attaccante si è infatti fermato per una distrazione all’adduttore della gamba destra che lo costringerà ad almeno quindici giorni di stop prima di poter riprendere gradualmente le attività.

Francesco Pioppi