Unione comunale, ok al bilancio Commissariamento evitato

Approvato il bilancio consuntivo del 2022, così come le nuove nomine all’Unione del Comuni Terra di Mezzo. Soluzione che, dopo l’accordo tra le parti, evita il commissariamento dell’ente unionale, che comprende Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Ma resta netta la divisione tra sindaci: quello di Bagnolo contrapposto ai due colleghi. Come hanno dimostrato gli interventi emersi al consiglio dell’Unione dell’altra sera. "La vicenda lascia un segno. Le istituzioni – le parole del sindaco di Castelnovo Sotto, Francesco Monica, di area Pd – non si usano per fini propri ma si rappresentano, secondo quanto stabilito dagli statuti. Il presidente deve avere una visione complessiva dell’Unione e dei suoi interessi generali. Arrivare al rischio di scioglimento dell’ente? Non era mai accaduto prima. Ciò che è successo è molto grave e lascia un segno".

Evidente il riferimento al collega bagnolese, Gianluca Paoli, tra gli assenti alle sedute che hanno fatto mancare il numero legale per votare il bilancio. "Sono consapevole che la mia condotta può aver urtato alcuni consiglieri e i miei colleghi di giunta. E di questo mi scuso. Ma credo – dice Paoli, nel presentare le già annunciate dimissioni da presidente dell’Unione – che sia meglio superare in un colpo solo una febbre alta e poi guarire, piuttosto che vivere sempre col malessere di due linee di febbre. Mi scuso anche con uffici e funzionari dell’Unione per aver contribuito a creare una situazione di pesante incertezza. Auguro al successore di fare tesoro di quanto avvenuto in queste settimane e di voler perseguire l’obiettivo di restituire unitarietà di intenti a questa Unione, senza lasciare indietro nessuno. In tal caso, posso rassicurarlo che avrà fin da adesso il mio appoggio e la mia collaborazione".