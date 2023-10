Unione e sindacati: siglato un accordo

Sottoscritto l’accordo dall’Unione Tresinaro Secchia e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil insieme alle categorie dei pensionati: un’intesa che prevede alcuni punti come rette, tariffe dei servizi comunali trasporti, ambiente, digitalizzazione, legalità alla scuola con una attenzione particolare alla sanità e servizi sociali. L’Unione era rappresentata dal presidente Matteo Nasciuti, dal direttore Federica Manenti e dal dirigente del servizio sociale unificato Luca Benecchi. Un’intesa che rinnova quella del 2019 e rimane l’unica in tutta la provincia tra un’Unione di Comuni e sindacati. "È un risultato – dice Nasciuti – di cui siamo orgogliosi nella convinzione di quanto disponibilità all’ascolto e ricerca di soluzioni condivise siano importanti per sostenere le nostre comunità a partire da chi è più in difficoltà".

Molti i punti toccati dall’accordo tra cui la sanità, l’ospedale Magati e i servizi socio-assistenziali: dall’assistenza agli anziani, alle case della salute e di comunità, alle case famiglia. Sul fronte ambientale ogni Comune, indicativamente nel 2024, dovrà dotarsi di una mappatura dei siti inquinati da amianto e dello stato di conservazione delle strutture pubbliche e di valutarne l’estensione agli edifici privati. Previsto il contrasto alle ludopatie studiando forme di sostegno agli esercizi commerciali aderenti al marchio slot free. L’intesa prevede di tendere a una maggiore omogeneità del sistema di compartecipazione alla spesa dei cittadini improntato a criteri di equità e progressività attraverso l’utilizzo dell’indicatore Isee per definire rette e tariffe ‘individualizzate’. Tra gli altri impegni una drastica riduzione delle barriere architettoniche, un maggior presidio della polizia locale soprattutto in corrispondenza delle scuole negli orari di ingresso e uscita per prevenire spaccio di stupefacenti, il rafforzamento della frequenza delle corse della linea ferroviaria Sassuolo-Scandiano-Reggio. Tra gli altri temi pure la digitalizzazione, contrasto all’evasione fiscale i cui proventi verranno prioritariamente dedicati alla qualificazione delle spese sociale, multiculturalità e percorsi di inclusione, emergenza abitativa, Pnrr, scuola, politiche giovanili e l’impegno degli amministratori a salvaguardare l’occupazione.