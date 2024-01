Unione e sindacato di polizia locale: "Raggiunto accordo in Prefettura"

Accordo raggiunto – e stato di agitazione rientrato – tra l’Unione Tresinaro Secchia e l’unico sindacato di polizia locale, Cse Flpl -Sulpl, che si era detto non soddisfatto dal nuovo contratto decentrato sottoscritto a dicembre da Cgil e Cisl e rappresentanti delle 7 Rsu. Ieri il tentativo di conciliazione in Prefettura è andato a buon fine. "Siamo contenti per essere riusciti a chiudere positivamente la vertenza tra i tecnici della nostra amministrazione e l’unico sindacato che aveva avanzato perplessità sulla contrattazione decentrata", così il sindaco di Castellarano e presidente della Provincia, Giorgio Zanni, che ha partecipato col sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi. "Grazie alla Prefettura, si è potuto tornare nel merito di ogni singolo punto e, dopo un chiarimento favorevole per l’amministrazione, la proposta di un innalzamento dell’indennità di servizio esterno ha permesso di raggiungere una intesa che ci auguriamo permetta una fase nuova di positive relazioni sindacali", aggiunge il sindaco Zanni. Soddisfatto per il "buon punto d’intesa raggiunto" Lorenzo Cristofaro, con Michele Mutti e Stefano Salomoni ha rappresentato il sindacato: "Rimangono un paio di punti in sospeso ma grazie al fondamentale contributo" di Zanni e Daviddi "siamo riusciti a raggiungere un accordo che giudichiamo positivo e ci permette di far rientrare lo stato di agitazione".