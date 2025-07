"Unione, i sindaci vogliono sicurezza?. Allora aumentino le forze di polizia"

Sul tema della sicurezza e nei comuni della Val d’Enza interviene la minoranza dell’Unione, dopo l’intervento inoltrato giorni fa dai sindaci, che richiamavano l’attenzione di Prefettura e forze dell’ordine sul dilagare di episodi di criminalità nel territorio. "Per gli smemorati – inizia la nota inoltratata ieri dall’opposizione – ricordiamo che alcuni mesi fa lo stesso Prefetto aveva incontrato, a Montecchio i sindaci e, in tema di sicurezza, li aveva invitati a potenziare il corpo di polizia locale". Ancora, "nel febbraio scorso, in occasione di un consiglio dell’unione, come gruppi di opposizione rilevammo come vi fosse un preoccupante aumento dei reati sul nostro territorio che trovava riscontro nelle richieste di aiuto dei cittadini e nel loro sentirsi poco tutelati. Ci fu risposto, anche con una certa arroganza, che i sindaci stavano valutando gli interventi necessari". A mesi di distanza, rileva la minoranza, i sindaci ripropongono "le stesse richieste, negli stessi termini", ammettendo "una totale incapacità a controllare il territorio".

"Nei fatti, il bilancio della loro azione è disastroso – rincara l’opposizione –. Carte alla mano, l’organico della polizia locale sta subendo una costante diminuzione, cui fa riscontro il costante potenziamento di altri uffici. Per quanto riguarda l’installazione delle telecamere di videosorveglianza, previste dal bando “Val d’Enza sicura”, non solo l’iter non è ancora completato, ma già ci dicono che il sistema, per come è progettato, presenterà ineliminabili criticità che ne limiteranno il funzionamento". In tutta l’Unione "vi sono due paesi che sono ancora privi di un presidio stabile di forze dell’ordine: Canossa e Campegine – sottolineano –. Difficile capirne la ragione. Canossa ha una forte rilevanza turistica e Campegine, con il casello autostradale, è la porta di entrata della Val d’Enza". "Il desolante bilancio è il nulla operativo a fronte di sbandierate promesse da marinaio – chiosa la minoranza –. Per coprire la propria inefficienza si chiede l’aiuto altrui, mentre i cittadini sono sempre più preoccupati ed indifesi".