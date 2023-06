Unione, il testimone passa a Sassi

Come da regolamento, all’Unione dei Comuni dell’Appennino è scattato il cambio del vertice, Dopo un anno di reggenza, il sindaco di Toano Vincenzo Volpi ha passato il testimone al collega Elio Ivo Sassi, sindaco di Villa Minozzo e delegato della Provincia alla Montagna. "Voglio innanzitutto ringraziare Vincenzo Volpi per il lavoro condotto quest’anno – afferma Sassi – così come ringrazio gli altri sindaci dell’Unione: il lavoro dell’Ente andrà avanti in continuità. Abbiamo di fronte delle grosse sfide perché finalmente l’Appennino sta esprimendo le sue grandi potenzialità in termini turistici, ma anche ambientali, nella produzione di energie rinnovabili, nello sviluppo di nuovi modelli economici sostenibili come ha evidenziato anche l’Assemblea annuale Unindustria che per la prima volta si è tenuta in montagna".

s.b.