Unione, la lista del sindaco esce dalla maggioranza

A partire dal prossimo consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia, la rappresentanza del gruppo consiliare della lista “Noi per Casalgrande” non farà più parte del gruppo consiliare di maggioranza “Centro-Sinistra per l’Unione”, ma "formerà un nuovo gruppo con il proprio nome, in coerenza con quanto già dichiarato al momento dell’accettazione delle cariche". Questo si legge nella nota di ’Noi per Casalgrande’, specificando che così "il gruppo andrà a collocarsi al di fuori della maggioranza, mantenendo la propria autonomia di lista civica, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini di Casalgrande".

Il posizionamento della lista all’interno del consiglio dell’Unione è una scelta politica avallata dalla maggioranza del gruppo in rispetto del programma elettorale presentato ai cittadini. Il sindaco Daviddi, in questo contesto, continuerà a ricoprire il ruolo di assessore con deleghe nella giunta dell’Unione, come già avvenuto nei cinque anni precedenti".

Tra i motivi di tutto questo: il sindaco Daviddi di recente è entrato nella maggioranza di centrosinistra dell’Unione Tresinaro Secchia, è stato nominato vicepresidente dell’Unione, ente dove nei precedenti cinque anni il suo gruppo era all’opposizione. Non erano mancate le polemiche politiche e il Movimento 5 Stelle aveva alzato la voce. E anche la stessa lista del sindaco prende le distanze da lui: "Dichiariamo inequivocabilmente ancora una volta l’indipendenza della nostra lista – scrivono ancora gli esponenti di ’Noi per Casalgrande’ –. Nel solco dello spirito civico che ci guida, valuteremo di volta in volta la nostra posizione in base agli argomenti proposti in consiglio, con l’obiettivo di tutelare il miglior interesse dei cittadini".

Questo comunicato "è anche un messaggio alle altre liste civiche del territorio, con le quali in questi anni è nata una inedita e preziosa collaborazione, una rete territoriale che guarda oltre le singole amministrazioni, culminata in una dichiarazione di intenti sottoscritta a Reggio, che rispetteremo fino in fondo".

A tutti i soggetti politici "che in questi giorni hanno espresso opinioni circa la nostra posizione riguardo al Pronto soccorso di Scandiano", assicurano che il loro impegno "non è cambiato. È un percorso portato avanti con determinazione negli anni, che ci ha visti promuovere una petizione popolare che ha raccolto ben 5.000 firme a sostegno della riapertura H24 del Pronto soccorso e del mantenimento dell’automedica, chiedendo il superamento del disastroso piano di impoverimento della nostra sanità locale previsto dal Pal del 2019, sottoscritto da Sindaci che oggi trovano rappresentanza nella maggioranza dell’Unione. Questa rimane una questione irrisolta, su cui non abbasseremo la guardia e continueremo a batterci con ogni mezzo possibile".

Riguardo poi le dichiarazioni del presidente dell’Unione Corti e del neo-designato capogruppo di maggioranza Balestrazzi, "con cui invitavano Daviddi a rivedere le proprie posizioni dopo l’ingresso in maggioranza, suggerendo un atteggiamento più conciliante o forse, implicitamente tra le righe, più mansueto, a entrambi ricordiamo che le decisioni vengono prese dalla lista e espresse attraverso i voti dei consiglieri, quindi non solamente dal sindaco, il cui operato in giunta non potrà mai essere incoerente con le decisioni prese all’interno del gruppo. Così come riguardo alle dichiarazioni dell’onorevole Rossi circa un atteso allineamento al Pd sul voto regionale, chiariamo che su questi temi non strettamente locali non ci saranno mai ordini di scuderia; ai nostri consiglieri e simpatizzanti verrà sempre lasciata libertà individuale di scelta". Tutta la situazione "ha generato molta confusione" e dalla lista ribadiscono "l’impegno a lavorare seriamente nell’Unione nell’interesse di tutti i casalgrandesi".