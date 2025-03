Unione, l’opposizione all’attacco: "Sulla sicurezza nessun progresso"

Crescono gli episodi di microcriminalità, ma anche di maggiore gravità, e i consiglieri di opposizione dell’Unione dei Comuni Val d’Enza denunciano l’inerzia della giunta: "Finora abbiamo sentito molte dichiarazioni di solidarietà, promesse e parole, ma riscontrato pochissimi fatti". La minoranza sottolinea che "non si tratta di una semplice percezione, ma di una questione seria e drammaticamente attuale. Inizialmente l’attenzione è stata focalizzata su Reggio. Adesso anche i cittadini dei comuni limitrofi denunciano crescenti preoccupazioni per la sicurezza. Cambiano le dimensioni, ma i problemi di ordine pubblico restano invariati".

Tant’è che nei giorni scorsi il Prefetto e i rappresentanti delle forze dell’ordine si sono incontrati proprio a Montecchio con le istituzioni, e sono state ribadite con forza le criticità. "Pur apprezzando l’intervento delle istituzioni e l’attenzione rivolta ai problemi di sicurezza – affermano le minoranze – ci chiediamo cosa stia concretamente facendo la giunta dell’Unione. Questo immobilismo suscita grave preoccupazione, soprattutto considerando che il presidente detiene personalmente le deleghe alla protezione civile e alla polizia locale. Non si vede alcuna traccia di un piano organico per la sicurezza; il ritardo nell’installazione delle telecamere è ormai insostenibile, e la politica in atto sta impedendo un necessario potenziamento degli organici della polizia locale".

Queste problematiche e queste richieste sono state evidenziate dalla minoranza anche durante l’ultimo consiglio dell’Unione, svoltosi in febbraio a Sant’Ilario: "Purtroppo, abbiamo ricevuto soltanto risposte evasive e rassicurazioni prive di ogni riscontro pratico. La sicurezza dei cittadini non deriva certo da incontri cerimoniali nelle sedi istituzionali, ma dalla presenza reale delle forze dell’ordine, dall’installazione capillare di sistemi di videosorveglianza e dall’attività dei volontari del controllo del vicinato".

Francesca Chilloni