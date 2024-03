Unione Terra di Mezzo, appuntamento con i cittadini

Cosa fa l’Unione Terra di Mezzo? In che ambiti opera? Perché è importante conoscerne le competenze e come potrà evolversi in futuro? Domande alle quali la lista Bagnolo Futura cerca di dare risposta in un incontro pubblico, domani alle 21 al circolo Pd di via Gramsci a Bagnolo. Prevista la partecipazione del candidato sindaco di Bagnolo Futura, Pietro Cortenova, il sindaco di Castelnovo Sotto e presidente dell’Unione, Francesco Monica e il candidato sindaco di Centrosinistra per Cadelbosco Sopra, Giuliana Esposito, ora vicesindaco a Cadelbosco. La serata vuole essere un modo, per Bagnolo Futura, per coinvolgere i cittadini su temi di amministrazione pubblica in vista delle elezioni di giugno. Nei giorni scorsi si è parlato di Piano urbanistico generale.