Unione Terra di Mezzo, polemica sulle nomine "La vecchia gestione ha portato la paralisi dell’ente"

Ancora polemiche sulle nomine all’Unione Terra di Mezzo dei Comuni di Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Il centrosinistra contesta la ricostruzione dei fatti di Bagnolo Viva e delle opposizioni degli altri due paesi: "Abbiamo chiesto le dimissioni del presidente Gianluca Paoli, sindaco di Bagnolo, perché non può rappresentare l’Unione dopo aver dimostrato di essere disposto a farla sciogliere per un interesse di parte. Inoltre, il consigliere Giroldi aveva già annunciato le sue dimissioni in via informale nella seduta del 31 maggio per favorire un accordo". Va detto pure che la presidenza di Paoli all’Unione era ormai in scadenza e che sulla vicepresidenza del consiglio erano emerse presunte difformità normative. "Abbiamo agito per un accordo su una nuova presidenza, visto che quella precedente ha portato alla paralisi dell’ente", conclude il centrosinistra.