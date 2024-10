Unione, via al bando per due assunzioni nella polizia locale

L’Unione Tresinaro Secchia cerca due agenti di polizia locale: via al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale nel profilo professionale di agenti di polizia locale. Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda (entro le 13 di venerdì 8 novembre) esclusivamente in via telematica tramite il portale del reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/ (codice procedura: CU2024-38). L’esame consiste in un’eventuale prova preselettiva (qualora i candidati fossero più di 100), in una scritta (anche a carattere teorico-pratico) e in una orale sulle materie indicate nel bando dove è possibile ottenere tutte le informazioni a partire dai requisiti richiesti. Tra questi il possesso di diploma di scuola secondaria superiore di 5 anni e patente di guida di categoria B.

m. b.