Unipol Rental non si ferma Ora è leader in tutta Italia

"Unipol Rental con l’incorporazione di SIFÀ, si consolida come primo operatore italiano del settore del Noleggio a Lungo Termine, con una flotta di 130.000 veicoli e oltre 45.000 nuove immatricolazioni nel 2023, una quota di mercato che si avvia verso il 12%", va dritto al punto Giovanni Orlandini (nella foto), Amministratore Delegato e Direttore Generale di Unipol Rental.

Dal primo di luglio infatti, attraverso l’incorporazione di SIFA’, Unipol Rental è il player di maggior rilievo per quanto riguarda il noleggio a lungo termine d’Italia. Insomma, un cuore completamente reggiano, ma una tensione che va ben oltre i confini della provincia.

"La fusione è il risultato di un accordo sulla base di un interessante progetto industriale tra UnipolSai e il Gruppo BPER, che controllava interamente SIFÀ. Oggi, UnipolSai detiene la partecipazione di oltre l’80% del capitale sociale di UnipolRental mentre BPER il rimanente 20% circa".

Un’unica entità che rafforza la presenza dell’azienda reggiana in quella che è tutta la filiera per quanto riguarda il tipo di servizio offerto. Non solo quindi un ampliamento dal punto di vista della flotta, ma anche il supporto necessario nei confronti della clientela una volta siglato il contratto: "Abbiamo rafforzato i servizi post-vendita, dove oggi assistiamo a crescenti difficoltà, in tutti gli attori della filiera, dovute a pianificazione precaria, aumento dei prezzi, scarsa disponibilità di prodotto – spiega il dottor Orlandini -. Grazie agli asset di Gruppo (quello di Unipol, ndr) siamo ora in grado di garantire assistenza e servizi in tempi rapidi e con una capillarità unica". In generale fusione ‘fa rima’ con razionalizzazione, in particolare del personale. Non nel caso di Unipol Rental e SIFÀ, secondo quanto riferisce l’Ad: "Il progetto non prevede esuberi di personale . I colleghi si sono già visti confermare l’opportunità di valorizzare la propria professionalità e aspirazione – rimarca Orlandini -. La nostra nuova squadra è già stata formata, le responsabilità assegnate e le funzioni integrate: oggi contiamo su 440 persone che ci consentono di poter ambire, a fine del prossimo anno, a traguardare un fatturato di oltre 1 miliardo di euro".

Il tutto con processi distributivi che verranno molto ampliati e implementati: "Siamo presenti sul mercato con 6 diversi canali distributivi, rappresentando un unicum nel settore del Noleggio a Lungo Termine in Italia – conclude Orlandini -. Siamo convinti che la multicanalità sia la strada necessaria per raggiungere gli importanti risultati condivisi con il Gruppo; a fianco delle strade già tracciate in questi anni, si aggiungono ora la rete delle filiali bancarie e più in generale i canali commerciali del Gruppo BPER (di cui Unipol è parte, ndr), che rappresentano un’ulteriore straordinaria opportunità di crescita e sviluppo".

Ni. Bo.