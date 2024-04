Unità cinofila antidroga e ricerca persone: è arrivato il piccolo Argo

Giovane esemplare di pastore tedesco alla polizia locale Bassa Reggiana. Sta prendendo sempre più forma il progetto “Sixty for Safety” per la creazione di una unità cinofila antidroga e per ricerca persone, finanziato con bando della Regione. Argo, di 8 mesi, proveniente da un allevamento specializzato di Reggio Emilia, è stato affidato a una operatrice di polizia locale che sarà la sua conduttrice e custode durante le ore di riposo. Agente, cane e un secondo operatore con funzione di co-conduttore stanno già frequentando un corso di formazione specifico, organizzato dalla scuola interregionale di polizia Locale e tenuto da un cinofilo esperto. "La creazione di una unità cinofila – spiega il comandante Francesco Crudo – prevede un percorso complesso che accompagna la formazione di cane e conduttore attraverso l’inserimento graduale nell’attività lavorativa della polizia locale, con servizi ordinari di pattugliamento in parchi, zone di maggiore presenza giovanile e in affiancamento ai controlli di polizia stradale. L’unità cinofila parteciperà a eventi formativi congiunti con la Protezione civile. Il nostro nuovo collega a quattro zampe – continua Crudo - avrà bisogno di tempo per imparare a lavorare come un agente esperto. Nel frattempo si divertirà a incontrare i cittadini durante i suoi turni di servizio".