Unità internistica multidisciplinare Nominata la nuova dirigente

Nuovo dirigente per l’Unità internistica multidisciplinare dell’ospedale di Guastalla. Si tratta della dottoressa Francesca Franco (foto), laureata all’università di Pavia nel 2000, conseguendo pure il Master in Public Health alla Johns Hopkins University di Baltimora e specializzatasi in malattie dell’apparato respiratorio alla Università di Modena - Reggio, frequentando pure per un triennio la Pulmonary and Critical Care Medicine Division, Brigham and Women’s Hospital dell’Università di Harvard, Boston.

Dal gennaio 2010 è attiva all’ospedale di Guastalla, responsabile della Lungodegenza. Dal dicembre 2021 ha svolto le funzioni di direttore facente funzioni dell’Unità Internistica multidisciplinare dell’ospedale della Bassa, di cui ora diventa la principale responsabile. Dal gennaio 2022, con l’apertura del nuovo reparto di Alta Intensità Medica, ha avviato la programmazione di un’ampia attività formativa di tutto il personale medico e infermieristico e la riorganizzazione dei settori di degenza per acuti per mantenere elevati standard qualitativi e di sicurezza nell’erogazione delle cure.