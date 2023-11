Uniti in corteo per sostenere i dipendenti

"Oggi siamo in corteo con i ricercatori e i dipendenti di Holostem. Questo unicum nel panorama mondiale non può morire! Non si può uccidere il diritto dei pazienti a godere dei risultati della ricerca".

Così a Modena hanno manifestato ieri mattina i volontari e le famiglie dell’associazione ‘Le Ali di Camillà, no profit nata nella città emiliana nel 2019 per volontà di ricercatori, medici, pazienti e familiari di pazienti al fine di promuovere la ricerca e la cura dell’epidermolisi bollosa, la "sindrome dei bambini farfalla" per i quali l’unica terapia salvavita è sviluppata con cellule staminali dalla biotech Holostem, che ora è a rischio liquidazione. L’associazione ha lanciato una petizione su Change.org che ieri pomeriggio era ormai vicina al traguardo delle 35mila firme, per fermare il conto alla rovescia: la scadenza fissata è infatti il prossimo 30 novembre.