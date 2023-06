Università, cibo e innovazione Le tre anime del Capannone 17

di Giulia Beneventi

La struttura metallica, lo scheletro si potrebbe dire, è quella di sempre. Sovrasta un piazzale bianco centrale, dove i primi clienti del pranzo si fermano al ristorante Pirru Café, aperto poco più di dieci giorni fa. Nei due corpi principali che affiancano la piazza i lavori di riqualificazione sono ancora in corso, e con la festa di inaugurazione iniziata ieri sera, che andrà avanti fino a domani, anche il Capannone 17 delle ex Reggiane ieri si è presentato nelle sue nuove vesti. Un intervento da 8,5 milioni di euro, di cui 5,4 finanziati dal bando ministeriale ‘Periferie e aree urbane’, che restituisce ai cittadini un altro pezzetto delle Officine che hanno fatto la storia di Reggio e dei reggiani.

Il diminutivo è voluto solo nel rispetto delle proporzioni: sui quasi 103 mila metri quadri dell’area Reggiane, circa 9,6 mila sono occupati dal Capannone 17, il cui progetto di riqualificazione è stato redatto dall’architetto Andrea Oliva. Un luogo che tra settembre e ottobre arriverà a ospitare le sedi di tre ordini professionali (commercialisti, architetti e ingegneri), la fondazione Its Maker (Istituto superiore di meccanica e meccatronica che offre percorsi formativi specializzanti), l’Innovation Unit del Credito Emiliano e, non ultime, aziende e start up tra cui la Forsafe srl e la Blackship srl. Il richiamo architettonico alle Reggiane è forte, ma "questo capannone mantiene una sua identità, anche diversa rispetto agli altri – spiega Luca Torri, amministratore delegato di Stu Reggiane –. I lavori di riqualificazione nelle aree interne dovrebbero concludersi entro luglio, dopodiché ogni attività avrà bisogno del suo tempo per completare gli arredi e insediarsi nei propri spazi".

Perciò, appunto, si tratterà di aspettare l’autunno per vedere il Capannone 17 concluso in ogni suo aspetto. Nel frattempo, ieri sera si sono aperte le danze della festa inaugurale: il pubblico ha avuto libero accesso dalle 20, dopo un incontro (su prenotazione) in cui sono intervenuti il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, Luca Torri di Stu Reggiane, l’assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla e Fabrizio Ferrazza, direttore della rivista Wired.

Oggi, in diverse fasce orarie dalle 10 del mattino alle 18.30, sono in programma delle visite guidate al Parco Innovazione con partenza dall’atrio del Tecnopolo (è necessario iscriversi tramite un link disponibile sul sito del Comune) e dalle ore 21 la piazza coperta del Capannone 17 sarà animata da dj set e spettacolo di luci; chiudono, domani, altre due visite al Parco programmate per le 16 e le 17.30. Un weekend per poter ri-scoprire questa porzione di città, che negli ultimi anni ha cambiato volto andando anche oltre la singola area delle ex Reggiane, considerando anche lo skate park, il rinnovato viale Ramazzini e tutto piazzale Europa.

Quanto al Capannone 17, col tempo arriverà un tocco di verde lungo il confine con la struttura parallela del 18, inclusi anche degli orti. "Il lavoro che presentiamo oggi, così come le altre opere che riguardano il Parco Innovazione, è il simbolo di una città che cresce ed è capace di rigenerare sé stessa – ha detto il vicesindaco, Alex Pratissoli –. Il tutto sempre tenendo come comun denominatore l’innovazione: così sarà anche per la Cattedrale (la struttura accanto al Capannone 17, non ancora riqualificata, ndr) e gli altri interventi che interesseranno questo spazio, che è un vero e proprio museo a cielo aperto della nostra città".