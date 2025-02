Università e ricerca. Nuove risorse dal Miur

In arrivo nuove risorse per i progetti di ricerca delle università dell’Emilia-Romagna. Il Ministero dell’Università ha assegnato infatti 15,1 milioni di euro nell’ambito delle graduatorie del Fondo italiano per la scienza (Fis 2). All’Università di Modena e Reggio Emilia spettano 2,65 milioni di euro in ‘physical sciences and engineering’. Il fondo Fis, ricorda il Ministero, "è pensato per ricercatori emergenti ed esperti sui principali ambiti di ricerca" e nasce seguendo il modello dello European research Council (Erc) dedicato alla ricerca di base, "valutando i ricercatori per l’eccellenza della loro attività". A livello nazionale, lo stanziamento totale ammonta a 338 milioni di euro. I progetti candidati sono stati 2.289, presentati da 136 istituzioni del mondo accademico. Il Ministero ha già previsto per il 2024-2025 la terza edizione del bando Fis con una dotazione di 475 milioni.