Uno dei ponti di Calatrava chiuso per 4 mesi Via al cantiere per un nuovo manto stradale

Un’altra chiusura ai ponti di Calatrava, stavolta per 4 mesi, da oggi fino al 28 luglio. È quanto annuncia il Comune nel ribadire l’ennesimo cantiere sull’opera dell’archistar. "Il tratto che interessa il ponte nord sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia – la precisazione dell’amministrazione –. Il traffico sarà deviato nella rotatoria sottostante. Deviazioni e percorsi alternativi saranno segnalati sul posto". Come si ricorderà, già l’anno scorso era stata chiusa per oltre 9 mesi la corsia in direzione Bagnolo; in quel caso il Comune aveva parlato di problemi legati alla "ricerca di un’azienda produttrice oltre che un riconteggio dei costi", a placare in parte la protesta dei cittadini che ribadivano come il cantiere fosse sempre fermo. E quest’anno si aggiungono altri 4 mesi (almeno per il momento), che peraltro interesserà entrambi i sensi di marcia del ponte nord. Un’opera già annunciata dal sindaco Vecchi nella conferenza stampa sul ‘piano asfalti’ di lunedì, grazie a uno stanziamento da 375mila euro da Pnrr per la manutenzione stradale dei ponti di Calatrava, che si vanno ad aggiungere ai 100mila spesi lo scorso anno. Saranno sistemati 35 km di strade (oltre a 12 di piste ciclopedonali) grazie ai 7,5 milioni di stanziati, e non 25 come erroneamente scritto nella nostra prima pagina di ieri.