"Uno dei premi di FestivaLove dedicato a Luigi Ghirri, a 80 anni dalla sua nascita"

Oltre 150 persone hanno partecipato mercoledì sera, al cinema teatro Boiardo di Scandiano, alla proiezione del docufilm ‘Infinito. L’Universo di Luigi Ghirri’ alla presenza del regista Matteo Parisini, del sindaco Matteo Nasciuti e di Adele e Ilaria Ghirri, figlie di Luigi.

Una serata voluta dall’amministrazione comunale nell’ambito delle celebrazioni dei 600 anni della Contea all’interno delle quali trovano collocazione eventi che si snodano in tutto l’anno per ricordare personaggi, luoghi e persone che hanno attraversato la storia secolare di Scandiano.

Tra di loro c’è anche Luigi Ghirri, nato a Fellegara di Scandiano nel 1943 e scomparso nel 1992, artista della fotografia che ha lasciato immagini eterne del territorio scandianese e non solo. Nel 2022, in occasione dei 30 anni dalla scomparsa, è stato proposto un docufilm dedicato a Luigi, un’opera di Matteo Parisini con la voce off di Stefano Accorsi.

"Proprio per valorizzare – dice il sindaco Nasciuti – il legame di Luigi Ghirri al suo territorio di origine, abbiamo deciso di dedicare a lui uno dei due premi Festivalove di quest’anno a 80 anni dalla nascita. Un premio che la nostra comunità consegna a qualcuno che si è distinto sul tema dell’amore, filo conduttore del nostro importante festival". Dopo la proiezione del film il regista Parisini, Adele e Ilaria Ghirri, hanno raccontato i retroscena della sua realizzazione e risposto a domande del pubblico in sala.

m. b.