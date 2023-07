Uno scaffalista da inserire nei supermercati reggiani

Humangest Spa, filiale di Reggio, è alla ricerca di ununa scaffalista Gdo da inserire all’interno dei supermercati sul territorio di Reggio. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa (art. 10 del D.lgs. n. 1982006). Requisiti per la mansione: preferibile esperienza maturata come addettoa al rifornimento scaffali; essere automunitoa; disponibilità immediata. Orario di lavoro: part-time di 2530 ore settimanali, lun-dom, 6 giorni su 7, 1 giorno di riposo a rotazione. Richiesta disponibilità in fasce orarie mattutine e pomeridiane. Luogo di lavoro: Reggio. Contratto: somministrazione a scopo assunzione. Qualifica Istat: Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati