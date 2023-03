Uno scatolone pieno di libri in regalo alla pediatria del S. Maria

Alla pediatria dell’ospedale di Reggio ieri è stato consegnato, dal Comune di Albinea, un pacco pieno di libri per l’infanzia. La delegazione che ha portato il dono era composta dal sindaco Nico Giberti e dalla responsabile del servizio cultura Federica Franceschini. A riceverli il direttore del reparto Alessandro De Fanti e la caposala Nicoletta Vinsani. La donazione arriva da Libr’Aria della scorsa estate di Albinea. I volumi andranno ad arricchire la biblioteca del reparto per raccontare storie e regalare sorrisi.

"Per noi è sempre un immenso piacere – dice il sindaco Giberti – essere accanto al reparto di pediatria. Da tempo Libr’Aria raccoglie volumi per i piccoli ricoverati e siamo molto felici che questo gesto serva ad alleviare la loro permanenza. Ogni anno in estate Albinea si popola di famiglie che vengono ad ascoltare letture, frequentare laboratori creativi e a conoscere il mondo della letteratura per i più piccoli. Portare questo mondo fino a questo reparto fa parte di un’idea di cultura che ci è molto cara".

mat. b.