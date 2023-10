Di rima e di prosa, di sguardi e di quando gli alieni rapivano le mucche. Un programma intenso, oggi alle 16 alla sala Recordati a palazzo dei Principi, in centro a Correggio, per un nuovo appuntamento con gli incontri culturali e letterari di ’Uno scrittore per amico’. Quattro autori presentano tre libri, illustrando le loro opere attraverso varie interviste. Si comincia con Federica Scaltriti per la presentazione di ’Ti guardo’, libro di Marco Sessi e Vanni Cigarini. Sarà poi il turno di Renzo Giannoccolo, intervistato da Rita Incerti, che entra nel merito della sua opera ’Di rima e di prosa’. A chiudere il programma è atteso Davide Bregola, impegnato in una chiacchierata con Fabrizio Tavernelli (foto). Il musicista correggese presenta al pubblico il libro ’Quando gli alieni rapivano le mucche’. Ingresso libero.