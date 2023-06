Uno scudetto alla scuola di Albinea

Trionfo tricolore per la squadra di Calcio a 5 misto dell’Istituto comprensivo di Albinea chesi è laureata campione d’Italia vincendo la finale nazionale a Salsomaggiore. Dopo il successo nella fase regionale le ragazze e i ragazzi albinetani, allenati dal professor Pierpaolo Gambarelli e accompagnati dalla collaboratrice scolastica, Loredana Brivio, hanno vinto la finale del Torneo “Tutti in Goal”, superando per 2 a 0 la rappresentativa dell’l’IC ‘G. Vitale’ di Piedimonte Matese, vincitrice in Campania. Nelle finali, la squadra di Albinea ha prima eliminato le rappresentative di Basilicata e PiemonteValle D’Aosta. Poi la Lombardia ai quarti di finale e le Marche in semifinale. In finale è stata affrontata e sconfitta la Campania. Il torneo è stato organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.