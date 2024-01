"Uno sfregio alla città. E l’assessore Tria che fine ha fatto?"

"Quanto accaduto nella notte dell’ultimo dell’anno sotto l’Isolato San Rocco rappresenta l’ultimo sfregio a una città ormai abbandonata, fuori controllo, in cui la rassegnazione ha vinto ormai su qualsiasi velleità ottimististica e propositiva". È la premessa alle bordate sganciate da Alessandro Aragona, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, contro il Comune. È chiaro che la sicurezza sarà un tema cruciale per la campagna elettorale delle prossime elezioni amministrative che di fatto è già cominciata con lo scoccar del nuovo anno.

"Sotto questo aspetto – attacca Aragona – le colpe dell’amministrazione sono giganti e oggi appare come una enorme presa in giro la proposta dell’assessore De Franco di aprire un tavolo con residenti e commercianti dopo anni di sottovalutazione del problema, di riduzione di ogni sollecitazione a mera percezione, di derisione nei confronti di tutti gli appelli lanciati dall’opposizione, il tutto proposto oggi, solo strumentalmente, in quanto prossimi alla campagna elettorale". Ma il numero uno reggiano del partito della fiamma tricolore mette nel mirino anche l’assessore alla sicurezza. "Ci chiediamo anche che fine abbia fatto l’assessore Tria, il quale, tra le altre cose, avrebbe anche una delega alla sicurezza mai agita nel corso di questi cinque anni. Dell’assessore Tria non ci ricordiamo in questi cinque anni nessuna presa di posizione, nessuna presa di consapevolezza del problema, nessuna azione mirata, nessuna parola. Un silenzio assordante di fronte a uno spettacolo che assumeva tinte sempre più degradanti e incontrollabili. “Tria chi?” verrebbe da dire parafrasando una celebre frase...".

Infine, conclude Aragona "in compenso, abbiamo assistito a una sempre crescente arroganza di un’amministrazione che nascondeva dietro la propria supponenza una incompetenza e una incapacità operativa senza eguali, come dimostrata anche in questa ultima occasione. Di fronte a questo scempio, sarà dovere di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra ricostruire un tessuto sociale ormai lacerato, ridando orgoglio e dignità a una città in cui i reggiani faticano ormai a sentirsi a casa propria".