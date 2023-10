’Uno sguardo dal ponte’ apre la prosa

"Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller, diretto e interpretato da Massimo Popolizio, inaugura la stagione di prosa dei Teatri. Lo spettacolo è in scena, al Teatro Ariosto, stasera e domani alle 20,30, ancora in replica domenica 22 alle 15,30. "Uno sguardo dal ponte" è uno tra i più noti lavori del drammaturgo statunitense Arthur Miller e racconta una storia reale accaduta nella Brooklyn degli Anni Cinquanta. La vicenda ha come protagonista l’intera famiglia Carbone, di origine siciliana: Eddie, la moglie Beatrice e la nipote Caterina. Eddie è morbosamente ossessionato dalla ragazza e, scoperti i sentimenti che la giovane prova per Rodolfo (lontano parente di Beatrice ) impazzisce dalla gelosia, che lo porterà alla rovina e alla propria morte. "Tutta l’azione è un lungo flash-back - spiega Massimo Popolizio nelle note di regia. - Eddie Carbone entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Una grande storia, raccontata come un film ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Ci sarà un ponte, ci sarà una strada e in questa strada dei mobili, che sono la memoria della famiglia Carbone". Massimo Popolizio interpreta Eddie Carbone e dirige Valentina Sperlì (Beatrice), Michele Nani (avvocato Alfieri), Raffaele Esposito (Marco), Lorenzo Grilli (Rodolfo), Gaja Masciale (Caterina), Felice Montervino (Tony), Gabriele Brunelli (agente), Adriano Exacoustos (agente) e Marco Parlà (Louis). Biglietti interi: 25 e 20 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco