"Uno sparo". È a salve

Tanta paura per nulla. Il piccolo borgo carpinetano di Pignedolo, situato in confine con il territorio di Castelnovo né Monti ai piedi del monte Frombolara, la scorsa notte è stato svegliato di soprassalto da un rumore assordante che subito ha fatto pensare a uno sparo. La mattina, una villeggiante con casa estiva, ha subito chiamato i carabinieri per verificare cosa fosse successo. I militari del Comando di Carpineti, giunti sul posto, sono riusciti a individuare in un campo un piccolo bossolo. Fortunatamente, dalle verifiche sul reperto, è emerso che si tratta di un’arma a salve, quindi incapace di fare del male.