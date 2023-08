"Uno spazio educativo per i giovani e alloggi nei poliambulatori di via Monte San Michele"

"Gli immobili dell’Ausl tornino in mano alla collettività". La proposta è di Cosimo Pederzoli, referente cittadino diSinistra Italiana, in merito ai bandi di alienazione di alcuni edifici pubblicati dall’azienda sanitaria unica locale. Uno di questi riguarda gli ex poliambulatori di via Monte San Michele. Si tratta di uno stabile multipiano con area cortiliva esclusiva, della consistenza di 16.450 metri cubi che parte da una base d’asta di 1,6 milioni di euro.

"Una struttura del genere può finire solo in mano di qualche fondo immobiliare – teme Pederzoli – a meno che il Comune non decida di presentare un’offerta chiedendo un prestitomutuo a Cassa Depositi e Prestiti. Per fare un esempio il Comune ha acquistato con questa formula la sede della casa per anziani “Villa le mimose” di via Guinizzelli 35". Pederzoli poi lancia anche l’idea su cosa realizzare all’interno dell’edificio. "Da una parte un polo educativo-culturale giovanile per progetti di integrazione multiculturale, percorsi contro la dispersione scolastica e valorizzazione dei talenti. Dall’altra una conversione in spazi di edilizia residenziale pubblica per arginare l’emergenza abitativa in atto a Reggio", spiega inserendosi in due dei temi più attuali nella discussione politica cittadina ossia appunto l’emergenza abitativa e quella del disagio giovanile che spesso sfocia in fenomeni di criminalità.