Uno spettacolo per ricordare. Sandro Pertini

Stasera alle 21 al teatro Cervi di Brescello prosegue la stagione di spettacoli con "Sandro", di Christian Poli, con Andrea Santonastaso diretto dalla regia di Nicola Bonazzi. Raccontare la storia di Sandro Pertini ha senso non solo perché consente di ripercorrere la storia di un "italiano" che attraversa il Novecento e le sue tragedie, con piglio sempre energico. Ma può avere senso soprattutto per fare il punto su noi stessi, su ciò che eravamo e su ciò che siamo diventati, sull’idea che possa esistere una politica in grado di segnare la linea di un’etica civile e solidale e farsi guida di una società capace almeno di dialogare al proprio interno per ritrovare le ragioni di una convivenza più conciliante e aperta.

Sempre stasera alle 21, al teatro di Guastalla, la rassegna dialettale propone la compagnia Artemisia Teater con la commedia "Sa negh pinseva mia me", due atti comici di Antonio Guidetti, con il ricavato destinato a scopo benefico, a favore delle attività dell’Aism. Riuscirà l’amore a trionfare sul vile denaro? Riuscirà il povero Angiolino a rintracciare il bandolo dell’intricata matassa e a rimettere il treno della vita sul suo giusto binario, più o meno a modo suo?