Uno spettacolo sulla legalità tratto da storie vere

Nel mese di febbraio la nostra classe ha assistito ad uno spettacolo teatrale dedicato alla legalità e alla criminalità, temi che avevamo già approfondito in aula durante le lezioni di Italiano e di Educazione civica. Questa rappresentazione, interpretata da quattro attori, porta sulla scena delle storie vere, che trattano di tematiche scottanti, come il legame segreto tra la criminalità organizzata, la globalizzazione, l’alta finanza, la pubblica amministrazione e le imprese private. Ogni storia viene presentata attraverso il racconto di esperienze realmente vissute dai cittadini, che hanno conosciuto in modo diretto la ‘ndrangheta e i suoi aspetti più nascosti e pericolosi.

Le autrici hanno realizzato l’opera in collaborazione con le fondazioni e gli enti che studiano il fenomeno delle organizzazioni criminali, raccogliendo le testimonianze e denunciando l’illegalità. Hanno poi girato l’Italia, per incontrare e spiegare ai ragazzi che cos’è la criminalità organizzata e quale ruolo svolge nella società, mostrando quanto sia diffusa e insidiosa.

Lo spettacolo è stato particolarmente avvincente e istruttivo, perché, grazie alla vivacità dei dialoghi e all’interpretazione coinvolgente, ci siamo immedesimati nei protagonisti delle vicende raccontate, come se le stessimo vivendo in prima persona: così abbiamo capito quanto sia importante reagire con coraggio e lottare per giustizia. Classe III F