Uno sportello per gli affitti universitari

L’Agenzia delle Entrate e Unimore hanno stipulato un accordo triennale con il quale si impegnano a collaborare per mettere a disposizione di studentesse e studenti universitari i servizi di registrazione del contratto di locazione presso uno “sportello online” e di rilascio del codice fiscale all’utenza universitaria internazionale (studenti, studentesse e docenti).

In particolare, sarà possibile registrare il contratto di locazione direttamente in videochiamata con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, che offrirà inoltre consulenza e informazioni sui benefici fiscali previsti per chi vive in un appartamento con contratto di affitto, con particolare riferimento alle agevolazioni previste per i giovani fuori sede. Inoltre un funzionario dell’Agenzia sarà a disposizione degli studenti, delle studentesse e dell’Ateneo per offrire consulenza e assistenza per il rilascio del codice fiscale agli iscritti stranieri.

"Siamo grati per l’apertura e la disponibilità dimostrate dall’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna e della sua direttrice, dottoressa Rossella Orlandi - dichiara il Rettore Carlo Adolfo Porro -. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di formare individui responsabili e pronti ad affrontare con competenza e integrità le sfide del mondo reale".

"Siamo consapevoli – prosegue il Rettore - del fatto che affrontare le questioni legate alla locazione può risultare complesso, in particolare per studenti e studentesse che si trovano a dover gestire per la prima volta questi aspetti".