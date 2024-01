Un’opera artistica ricorderà le 37 staffette partigiane

Il "filo rosso della Memoria" prevede numerosi eventi nella Bassa, con il Comune di Fabbrico che ospite manifestazioni fino al 25 Aprile su questo tema. Per il 24 febbraio è prevista l’inaugurazione di un’opera artistica in argilla di Nicola Biondini a rappresentare trentasette staffette partigiane del paese, installata alla scuole media di via De Amicis. E poi incontri con Matteo Corradini, autore di "Solo una parola", Daniele Aristarco, autore di "Una bella resistenza", Adelmo Cervi, autore di "I miei sette padri", Marco Aldrighi, Christian Galli e Alberto Bugiù, autori di "Ne è valsa la pena".

Al teatro Pedrazzoli ci saranno gli spettacoli "L’Europa s’è desta" e "From Syria is this a child" in collaborazione con Amnesty International. Con Anpi ed Istoreco previsti progetti di toponomastica rivolti alle scuole di Fabbrico e Campagnola per educare alla conoscenza e al rispetto dei luoghi e del patrimonio storico locale. L’1 e 2 febbraio la posa di pietre d’inciampo a Rio Saliceto e Rolo, il 27 febbraio viene ricordata la Battaglia di Fabbrico, il 15 aprile la commemorazione per l’Eccidio della Righetta a Rolo.