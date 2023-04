Un’ora di follia (meritatissima) per la città

di Stefano Chiossi

Barattereste tre anni fra alti e bassi per un’ora di puro delirio? Se chiedete ai tifosi granata la risposta è scontata; se non eravate in centro tra le 18,20 e le 19,20, forse vi siete persi qualcosa. Di certo dopo una promozione in era Covid, una Serie B a porte chiuse, l’amara retrocessione e l’ancor più drammatica beffa subita dal Modena, c’era voglia di festeggiare. E ieri il pandemonio è stato servito. Il pullman scoperto che ha sfilato tra le vie del centro è stato l’ideale abbraccio della città ai suoi beniamini. Finalmente, verrebbe da dire. Perché Rozzio e compagni avevano sì ottenuto la promozione sabato scorso a Olbia, ma pur sempre a 540 chilometri di distanza. (...)