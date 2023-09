"Un'ora per liberare insieme Cavriago dai rifiuti"

Ritorna "Un’ora per …", iniziativa di sensibilizzazione ambientale e pulizia del paese organizzata dal GreenTeam Cavriago. L’appuntamento per i volontari è fissato per domani alle ore 10 nel parco di via Melato. Il Comune come sempre metterà a disposizione pinze, guantoni e sacchi per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Ci sarà anche una sorpresa per tutti i giovani partecipanti: un piccolo omaggio da parte del negozio Carta e Affini.

"Un’ora per Cavriago",

nata oltre 4 anni fa, ha già organizzato una trentina di operazioni di ripulitura in varie aree verdi del paese.