Uomo a processo per stalking nei confronti dell’ex. Ma la difesa deposita un audio di un loro amplesso

"Chiedo di depositare una chiavetta, datata 25 febbraio 2023, con una cosa delicata: un dialogo tra l’imputato e la parte civile durante un amplesso amoroso, che conferma le dichiarazioni del mio assistito". La domanda è stata formulata ieri da Nino Giordano Ruffini, avvocato difensore di un 52enne a processo per atti persecutori verso l’ex compagna, che sarebbero avvenuti anche davanti al figlio minore. Il pm ha detto che prima di esprimersi avrebbe dovuto prendere visione, mentre l’avvocato Stefano Germini, che assiste la donna, si è opposto: "Quel dialogo dovrebbe essere prima sottoposto alla mia assistita per il riconoscimento". Il giudice Francesca Piergallini ha annunciato che prima lo avrebbe ascoltato, "riservandomi di valutarne la rilevanza e utilizzabilità ai fini del raggiungimento della prova, poi lo farei sentire alla parte civile". Lo stalking viene contestato tra l’aprile e la fine del novembre 2022: la donna sarebbe stata costretta a rifugiarsi in un luogo protetto nella sua regione d’origine. Il capo di imputazione è stato integrato con un presunto episodio del 2023 in presenza del bambino, sul quale Germini ha depositato un audio che lo testimonia. Il minore è affidato ai servizi sociali dopo che la responsabilità genitoriale per il padre è stata sospesa. Ieri Ruffini ha insistito sulla necessità di sentire il figlio, ora 13enne, domanda che il giudice aveva già rigettato: "È l’unica prova a discarico su un capo d’imputazione". Germini si è opposto sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio del tribunale dei Minori, secondo cui il figlio è stato manipolato dal padre. Il giudice ha di nuovo respinto l’audizione del 13enne, convocando per la prossima udienza la specialista che analizzò il minore, e poi deciderà se disporre un approfondimento sulla sua capacità di testimoniare.

Alessandra Codeluppi