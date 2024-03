Uomo a terra privo di sensi. Lo salvano i carabinieri

Uomo di 87 anni colpito da un malore domenica pomeriggio: soccorso e salvato dai carabinieri. Una pattuglia della tenenza di Scandiano, mentre transitava in via Rinaldi ad Arceto, ha notato una persona riversa a terra. I militari dell’Arma sono subito scesi dall’auto e hanno assistito l’87enne. L’anziano era privo di sensi e perdeva del sangue dal naso. È stata attivata la centrale del 118 che ha indicato ai carabinieri le procedure per il primo soccorso. Sono state compiute, assieme a un cittadino arrivato sul posto, le manovre di rianimazione. Sul luogo è poi prontamente giunto il personale inviato dal 118 che, dopo le prime cure, si è spostato nel parcheggio dei ‘Laghetti’ di Arceto in attesa dell’elisoccorso. I militari hanno rintracciato la figlia dell’uomo: è stata informata che il padre, a causa di un malore, era stato portato all’arcispedale Santa Maria Nuova per gli accertamenti e le terapie da parte dei sanitari. L’anziano è stato ricoverato in rianimazione. È lucido, le sue condizioni di salute sono migliorate secondo quanto riferito dai medici e tra qualche giorno sarà probabilmente trasferito in un reparto di degenza. Fondamentale il tempestivo intervento dei carabinieri che domenica, verso le 16, hanno effettuato le prime operazioni di soccorso al pensionato, salvando così la sua vita.

m. b.