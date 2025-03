Uomo accoltellato in via Terrachini. È grave, ora caccia all’aggressore

Un uomo è stato accoltellato ieri notte in via Terrachini ed è ricoverato in gravi condizioni all’Arcispedale. E ora è caccia all’aggressore.

La violenza è esplosa poco prima delle 2 tra venerdì e sabato quando è stato dato l’allarme al 118 di una persona a terra in strada, che presentava una ferita da arma da taglio all’addome. La vittima – un 40enne di origine marocchina, domiciliato in città – è stata portata in codice rosso al Santa Maria Nuova dove si trova in prognosi riservata, ma comunque non risulta essere in pericolo di vita anche in virtù del fatto che è sempre rimasto cosciente.

Sul luogo dell’accaduto – vicino all’incrocio con via Giacomo Matteotti – oltre all’ambulanza e all’automedica, sono arrivati anche i carabinieri con una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Reggio. I militari della sezione operativa e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Reggio hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare il responsabile. Al vaglio ci sono anche le immagini di eventuali telecamere nelle vicinanze del teatro dell’aggressione per carpire dettagli che potrebbero essere molto utili all’identificazione dell’autore.

Ma risulterà essere fondamentale la testimonianza della vittima che gli inquirenti interrogheranno non appena starà meglio. Da lui ci si attendono i dettagli di quanto è successo e soprattutto il ‘movente’.

Non si esclude che i due stessero discutendo, forse per un regolamento di conti in sospeso. E poi è spuntato un coltello col quale un uomo ha sferrato un fendente all’altezza dell’addome della vittima.

L’arma al momento non è stata trovata. I militari del comando provinciale di Corso Cairoli – guidati dal colonnello Orlando Hiromi Narducci – hanno subito informato la procura che ha aperto un’inchiesta che al momento è a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate.

dan. p.