Uomo anziano truffato e derubato. Madre e figlio finiscono in carcere

Una donna di 55 anni e il figlio 31enne sono stati arrestati dai carabinieri di Brescello per la sentenza di condanna diventata definitiva in merito a un caso di illecita appropriazione di un sostanzioso bottino in denaro e gioielli, avvenuta in tempi precedenti il 2017. La vittima, un settantenne, aveva riposto fiducia in un uomo di 34 anni, di cui a quanto pare si fidava ciecamente. In carcere sono finiti la madre e il fratello del 34enne. A lui il proprietario aveva affidato le chiavi di casa in occasione di un viaggio all’estero. Ma al rientro si era trovato il conto corrente svuotato di cinquemila euro, l’ammanco di oggetti preziosi (di notevole valore, soprattutto affettivo) e pure l’estinzione della polizza vita su cui erano stati depositati circa 300 mila euro. Denaro poi confluito su vari libretti. La donna e il figlio 31enne si sono visti colpire dall’arresto, con trasferimento in carcere per espiare una condanna a tre anni e tre mesi di reclusione. Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile, la sentenza è diventata definitiva e i due sono stati trasferiti in cella.