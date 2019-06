Reggio Emilia, 24 giugno 2019 - Un uomo di circa 40 anni, nella tarda serata di ieri, è salito sul campanile che si trova in piazza Prampolini e ha minacciato di buttarsi giù. Gli agenti di polizia e i vigili del fuoco hanno puntato un faro verso l'uomo che, impaurito per l'azione improvvisa, si è nascosto. Ci sono volute circa due ore di ricerche per trovarlo: si era nascosto all'interno della torre. Non si conoscono ancora i motivi del folle gesto, né la nazionalità del quarantenne. E' stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

In piazza si sono radunati diversi curiosi.

Notizia in aggiornamento