Uomo in prognosi riservata dopo lo schianto

Appaiono in miglioramento le condizioni dei due uomini feriti l’altra sera nello scontro tra due auto, che inizialmente aveva fatto temere il peggio, in via Trieste a Reggiolo. Un 32enne residente a Reggiolo, che guidava una Renault 4, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in ortopedia. La prognosi al momento resta riservata, ma non sembra essere in pericolo di vita. Meno grave un mantovano di 49 anni, residente a Moglia, che era al volante di una Fiat Seicento, che dopo l’urto è finita nel fossato. E’ stato portato in ospedale a Guastalla. Notevole lo spiegamento di forze in soccorso con due ambulanze, automedica, vigili del fuoco, l’elisoccorso arrivato da Bologna, coi rilievi tecnici effettuati dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana. Evidenti disagi al traffico, con la viabilità deviata su percorsi alternativi.