Uomo suona ai campanelli e chiede di entrare: attenzione

Tornano in azione i truffatori con vari pretesti per poter entrare nelle abitazioni, soprattutto ai danni di persone anziane. Negli ultimi giorni diversi casi sono stati segnalati a Boretto, nel quartiere residenziale compreso tra via Spagna, via Olanda e via Francia, a ridosso del centro storico. È stato segnalato un uomo apparentemente di 40-45 anni di età, che suona ai campanelli delle abitazioni sostenendo che sarebbe in corso una evidente perdita di gas. E chiede di poter entrare nelle case per eseguire un sopralluogo. Nella maggior parte dei casi i padroni di casa, ormai in gran parte pronti a fronteggiare simili situazioni che hanno il sospetto del raggiro e del furto, sono riusciti ad allontanare l’intruso, facendo saltare i suoi piani illeciti. Ma risulta un caso in cui una donna ha consentito all’uomo di accedere all’abitazione, riuscendo poi ad arraffare una piccola somma di denaro che era in un cassetto. Non si esclude che il malvivente possa aver agito con un complice. La presenza dell’individuo sospetto è stata subito segnalata alle forze dell’ordine per avviare gli accertamenti e le ricerche. Sono sempre più numerosi i casi di truffe e furti ai danni di anziani, attraverso vari sistemi, che in qualche caso prevedono anche diffusione di gas o scoppi per rendere attendibile la tesi del guasto tecnico.