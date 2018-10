Reggio Emilia, 15 ottobre 2018 - Si dice che tutto è bene quel che finisce bene e allora non si disperano più di tanto i quattro reggiani, più una quinta «adottata», che sabato sera erano presenti a Mealhada, in Portogallo (FOTO). Si disputava l’ultima giornata dei campionati europei femminili di hockey su pista, ma era atteso anche l’uragano Leslie. Con la nazionale azzurra c’erano i correggesi Marcello Bulgarelli (responsabile del settore tecnico federale), Marzia Cattini (fotografa ufficiale), Marco Ferretti (meccanico del team) e la reggiana Catia Ferretti (responsabile delle squadre nazionali).

Tra le azzurre, poi, Francesca Maniero, novarese di nascita, ma da tre anni trapiantata a Correggio dove gioca con i maschi in serie B e nei campionati giovanili. «Sì, forse se l’aspettavano tutti, a parte me – dice Bulgarelli –, o per meglio dire si pensava che colpisse più a sud, verso Lisbona. Nel pomeriggio, splendida giornata, verso sera si è alzato un vento forte e ha iniziato a piovere. Dicono fosse intorno ai 150 km/h e così ben presto ha mandato in tilt prima l’impianto luci del palasport, per poi danneggiare la copertura dell’impianto, costringendo i 1500 spettatori presenti e tutte le sette squadre a riparare negli spogliatoi e nelle zone sicure dell’impianto».

Quanto è durato? «Oltre un’ora, ma a dire il vero c’è stata una grandissima calma generale, nonostante ci fosse buio pesto. Tutti avevano i cellulari accesi e queste erano le uniche luci, perché non c’erano o non funzionavano quelle d’emergenza». Vi è venuta voglia di scappare? «Tutt’altro, forse questa è stata la fonte di tranquillità. Dentro è caduto qualche pezzo d’intonaco e quello che faceva più paura era il rumore del vento e dell’acqua sulla copertura in lamiera. Ma fuori era davvero peggio, perché diversi alberi sono stati sradicati». Alla fine? «Temevamo di non riuscire a prendere l’aereo che partiva la mattina presto, ma placatosi tutto siamo rientrati in albergo e poi con il volo Porto – Bologna siamo tornati a casa tutto sommato sereni». E le medaglie? «Oltre alla finale Spagna-Portogallo è saltata anche la premiazione. Ma io le medaglie di bronzo vinte dalle azzurre le ho fotografate, almeno la foto l’abbiamo e prossimamente ci sarà la consegna ufficiale».