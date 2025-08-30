Uragano Reggiana, travolto l’Empoli . Granata in svantaggio, poi cambia il vento

REGGIANA

3

EMPOLI

1

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart (dal 42’ s.t Basili), Bertagnoli (dal 1’ s.t. Mendicino), Marras (dal 38’ s.t. Bozzolan); Tavsan (dal 33’ s.t. Novakovich), Portanova (dal 38’ s.t. Vallarelli); Gondo. A disp.: Seculin, Bozzolan, Rozzio, Stulac, Meroni, Bonetti, Contè, Cavaliere. All. Dionigi.

Empoli (3-4-2-1) Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (dal 12’ s.t. Ebuhei), Ignacchiti, Yepes (dal 38’ s.t. Belardinelli), Carboni (dal 38’ s.t.Moruzzi); Ilie (dal 1’ s.t. Curto), Ceesay; Popov (dal 25’ s.t. Konate). A disp.: Gasparini, Shpendi, Indragoli, Baralla, Asmussen, Busiello, Orlandi. All.: Pagliuca.

Arbitro: Sacchi (Scatragli - Colaianni). IV uomo: Manzo. Var/Avar (Maggioni – Forneau)

Reti: Popov al 12’, Gondo rig. al 43’ s.t., Reinhart al 12’ s.t., Portanova al 33’ s.t.

Note: espulso Guarino al 43’ s.t., Obaretin al 44’ s.t., ammoniti Ignacchiti

Angoli 3-2. Rec 2’+ 2’. Spettatori 8.592. Incasso: 106.341 euro.

Tutto in una notte. E che notte, ragazzi. La prima della Regia al ‘Città del Tricolore’ è un uragano di emozioni difficile da dimenticare.

E pensare che i primi minuti non erano stati brillanti. L’Empoli aveva fatto la voce grossa e si era portata in vantaggio sfruttando un’indecisione di Quaranta e un’uscita un po’ avventata di Motta. Popov,

il più giovane in campo (classe 2007) ne aveva approfittato siglando la terza rete in due partite.

In quel momento i toscani sembravano padroni del campo, con Libutti e compagni che facevano una fatica tremenda ad accorciare ed impedire le trame avversarie.

Poi ecco l’episodio che ti cambia completamente l’inerzia. Gondo che s’incunea in area e viene cinturato da Guarino.

Sacchi fischia un rigore solare, ma poi viene richiamato al Var perchè si tratta di una chiara occasione da rete e quindi, in un amen, il cartellino giallo viene trasformato in rosso.

Empoli in dieci uomini, con Gondo che dal dischetto spiazza Fulignati.

Nemmeno un minuto e succede l’imponderabile.

Ancora Gondo in fuga, questa volta ad atterrarlo è Obaretin.

Il fallo è appena fuori dall’area, ma la dinamica è simile a quella precedente: punizione ed espulsione.

I toscani restano addirittura in nove.

Nel secondo tempo l’assedio della Reggiana inizia praticamente subito e il fiume granata arriva alla foce con Reinhart.

Il trottolino argentino tira e la palla cambia traiettoria grazie a una deviazione dell’ex Ignacchiti che spiazza Fulignati.

Lo stesso portiere nega il tris a Portanova al 61’ deviando sulla traversa.

Poi poco dopo il brivido: Quaranta tocca di mano il pallone in area. Sacchi fischia rigore, ma il Var lo richiama e gli fa notare che il difensore è stato spinto e sbilanciato da Curto. Niente penalty.

Per la seconda volta il Var ‘salva’ la Reggiana: un evento. Una roba da segnare sul calendario.

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Portanova che dopo una discesa da applausi di Marras trafigge Fulignati e fa esplodere lo stadio.