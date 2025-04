Urbanistica condivisa per la ’Terra di Mezzo’

Ha preso il via il percorso per arrivare alla stesura del Piano urbanistico generale, il Pug, per l’intero territorio dell’Unione Terra di Mezzo, che comprende Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto e Bagnolo. I sindaci dei tre Comuni, Marino Zani, Francesco Monica e Pietro Cortenova, ieri mattina nel municipio cadelboschese hanno presentato questo percorso, coordinato da tecnici come Maria Teresa Capuano dell’ufficio di Piano dell’Unione, oltre che da Tiziana Squeri e Andrea Panzavolta dello studio Eubios. Lo slogan è "Muoviti verso il cambiamento", che annuncia attività rivolte ai cittadini, singoli o organizzati in associazioni, in cui proprio le persone "possono condividere idee, segnalare bisogni e problematiche, indicare elementi di valore che rendono unico il territorio, facendo anche proposte concrete per le trasformazioni future".

Presto saranno indicati gli appuntamenti aperti al pubblico. Nel frattempo su siti internet dei tre Comuni sono già a disposizione le prime informazioni, oltre a un questionario che sarà possibile compilare sul web o in forma cartacea, con le copie disponibili nei municipi. Già previsti pure tre incontri, uno per ogni Comune, il 13, 21 e 26 maggio, in luoghi da concordare in orario serale. Per la prima volta i tre Comuni della Terra di mezzo uniscono le idee per proporre uno sviluppo futuro del territorio in modo totalmente coordinato.

"Il Pug unico – hanno dichiarato i tre sindaci – rappresenta una grande opportunità, ovvero un’occasione per delineare insieme un territorio più sostenibile, ordinato e accogliente. Oggi è importante che questo percorso costruisca una coabitazione armoniosa tra cittadini e attività in uno spazio urbano di sempre maggiore qualità".

Tra le problematiche principali da affrontare risultano la mobilità, la rigenerazione urbana, fino all’impegno a un minor consumo possibile di suolo, cercando di riqualificare gli spazi urbanizzati già esistenti. Il tutto in modo coordinato fra i Comuni della Terra di Mezzo, collegati pure alla città di Reggio e alla zona della Bassa.

Antonio Lecci