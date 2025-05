Urbanistica: "In tre anni spesi 70mila euro solo per i consulenti"

Ancora polemiche sugli effetti del "caos urbanistica" legato a una mancata approvazione formale del Prg di San Martino, ormai diversi anni fa, che ha provocato non pochi problemi e disagi agli uffici comunali e soprattutto ai cittadini, per progetti eseguiti ma, in teoria, non conformi alle normative in vigore.

I consiglieri di opposizione di Alleanza Civica – Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – segnalano come siano stati spesi fior di quattrini pubblici solo per consulenti. "In tre anni il Comune ha speso oltre 70 mila euro per consulenti legali e tecnici che, legittimamente, sono stati incaricati per dipanare il caos e il disastro amministrativo prodotto nell’urbanistica locale negli ultimi quindici anni di giunte Pd: varianti, omesse autorizzazioni paesaggistiche, piani attuativi rimasti aperti, norme comunali non aggiornate. È una cifra ingente, a dimostrazione che i problemi causati dal Pd sammartinese al governo comunale sono realmente gravi e seri come abbiamo sempre sostenuto, nonostante le minimizzazioni avverse". È stata presentata un’interrogazione "per capire se sono emerse nuove criticità e se la situazione è stata risolta". "Resta inteso – concludono – che, salvo smentita, i soli che pagheranno per tutti i danni causati sono i sammartinesi con le loro tasche e non chi, invece, ha contribuito, anche solo nel silenzio, al disastro emerso".