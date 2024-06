"Urlava dietro anche a noi che giocavamo qua sotto"

"Una brutta persona, pericolosa. Urlava dietro anche a noi ragazzi se giocavamo qui in cortile". Così un gruppo di adolescenti descrive Riccardo Stefani, un vicino che vessava da mesi tutto il caseggiato di via Corradini, confinante con il Municipio di Bibbiano, insultando i passanti anche dal balcone del secondo piano. Alto e grosso, amava mostrarsi in atteggiamenti sprezzanti: cappellino calato su occhi truci o il cappuccio della felpa nera sul capo, una catena da trapper come collana, filo spinato tatuato su un polso. "Spaccava le bottiglie e faceva casino - spiega una donna - Rubava nei negozi, anche al Sigma qui davanti avevano paura quando lo vedevano avvicinarsi. Poveretta sua madre che lo aveva in casa…". "Faceva il bullo, lo si vedeva passare avanti e indietro con uno sguardo cattivo. Era minaccioso con tutti", dice un’anziana. Il presunto omicida abita a due passi dalla piazza centrale del paese, dove ci sono bar, uffici e negozi. Nessuno vuole apertamente esporsi, ma in tanti conoscono bene quel "ceffo che si aggirava da tempo". E, proprio nelle ore in cui si attendeva che i carabinieri lo portassero fuori dal suo appartamento, tanti lo devinivano con insulti impossibili da riportare; chi lo definisce più garbatamente lo chiama: un fuori di testa, tossico, cane rabbioso… E poi c’è quella domanda ricorrente, che rimbalza anche sui social: "Perché non lo hanno messo in manicomio o in galera prima? - chiede un vicino - Non si capisce perché non fosse in carcere, con tutto quello che ha combinato. Ci voleva il morto, per metterlo dentro? Tutti sapevano che prima o poi avrebbe fatto qualcosa di grosso".